Homônimo de Pedro Sampaio confunde público em São João de Salvador

A festa de São João na Bahia viralizou nas redes sociais após um equívoco do público com uma das atrações: Pedro Sampaio. Isso porque a programação do evento, que aconteceu no Pelourinho no último domingo (26), anunciou o artista forrozeiro, mas grande parte das pessoas que foi ao local acreditou se tratar do DJ carioca, conhecido por hits como 'Dançarina' e 'No Chão Novinha'.

O artista, de fato, estava em Salvador, e chegou a postar stories no Instagram mostrando estar na cidade, o que ajudou a confundir os fãs e a aumentar os boatos de que o show seria mesmo dele.

Durante o evento, no entanto, quem se apresentou foi seu homônimo, que possui uma banda há 30 anos e é natural de Xique-Xique, no interior da Bahia.

O forrozeiro chegou a brincar com a confusão: "Nosso trabalho é só o forró e eu sou o Pedro Sampaio, o original. O outro que apareceu é do Paraguai. Às vezes até confundem com a gente, mas não cantamos Sentadão. Nosso trabalho é autêntico e original desde 1990", disse.

Com a repercussão ao longo do dia, o funkeiro chegou a se pronunciar nas redes sociais, desmentindo a apresentação em um tuíte, antes do evento. "Vi que está rolando uma confusão sobre eu tocar no Pelourinho hoje, mas a informação não procede. To na cidade para outros compromissos. Até uma próxima", escreveu.

A confusão entre os nomes logo ganhou as redes sociais e gerou vários memes no Twitter e vídeos no TikTok. Dentre eles, internautas relacionaram o caso à revolta gerada em Salvador há cerca de 10 anos, quando uma falsa dupla de Patati e Patatá se apresentou na cidade.

Apesar do ocorrido, a apresentação de Pedro Sampaio forrozeiro aconteceu em clima de tranquilidade.