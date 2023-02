Hoje tem Tela Quente? Veja qual a programação que a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 20

A "Tela Quente" não será exibida nesta segunda-feira (20/2). O programa que tradicionalmente exibe filmes foi substituído na programação da emissora por causa do Carnaval. Assim, logo após “Big Brother Brasil 23”, às 22:15, os telespectaroes terão uma programação especial na TV Globo. Saiba mais abaixo.

Em vez de um filme, a emissora apresentará ao vivo o segundo dia do Desfile Das Escolas De Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Seis escolas devem desfilar entre esta noite e a madrugada de terça-feira, quando encerram os desfiles do Grupo Especial. são elas: Paraaíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz, Beija-flor e Viradouro.