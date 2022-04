Hoje tem BBB 22? Saiba o que a TV Globo exibe nesta quarta-feira (27)

Com o final do Big Brother Brasil (BBB) 22, a TV Globo exibirá um filme em sua programação na noite desta quarta-feira (27). O filme brasileiro "Três Verões" vai passar no "Cinema Especial", a partir das 22h35, logo após a novela "Pantanal".

Cinema Especial

O filme "Três Verões" conta a história de Madalena, que pede ajuda ao patrão para comprar um terreno para abrir seu próprio negócio, sem imaginar o quanto seria envolvida nos negócios dele. A história é protagonizada por Regina Casé.

Veja trailer do filme:

Filme 'Três Verões'

Título original: Três Verões

País de origem: Brasileira

Ano de produção: 2018

Diretor: Sandra Kogut

Elenco: Regina Casé, Rogério Fróes, Edmilson Barros, Gisele Fróes, Otávio Muller, Jéssica Ellen

Classe: Drama/Comédia

BBB 101

O programa BBB 101, que reúne todos os participantes do reality show, será exibido nesta quinta-feira (28).