No capítulo da novela Império da TV Globo, desta quarta-feira (7) o destaque da narrativa é a continuidade dos conflitos entorno do diamante rosa. A novela vai ao ar às 21h40.

Na narrativa, Maria Clara e José Pedro são hostis com Cristina. Érika confidencia para Téo que Robertão procurou Giancarlo sobre um emprego e o blogueiro liga para o publicitário. O porteiro cobra de Leonardo as cotas atrasadas do condomínio.

Orville repreende Carmem. Maria Marta marca um encontro com Maurílio. José Alfredo procura Maurílio. Orville pensa em contratar Lorraine para cuidar de Salvador. Ísis se oferece para ligar para os convidados para a inauguração do novo restaurante e Cláudio aponta Maria Marta como uma das primeiras de sua lista.



Reginaldo pensa no diamante rosa que Antoninho vendeu para José Alfredo. Maurílio declara guerra contra José Alfredo.