Henry Cavill deve estrelar nova versão do filme 'Highlander'

O ator britânico Henry Cavill, estrela de "O Homem de Aço", deve ficar com um dos papéis principais da nova versão do filme de fantasia 'Highlander', comandada pelo diretor Chad Stahelski, da série de filmes "John Wick"). A obra tem roteiro de Kerry Williamson ("Onde Está Segunda"), mas ainda sem data de lançamento.

A informação é do site americano Deadline, que cobre as novidades do cinema e da TV dos Estados Unidos, e o ator postou a reportagem em seu Instagram. Ainda não há mais informações sobre o papel que Cavill interpretará, se será um novo personagem ou um que já foi apresentado anteriormente. O enredo do novo filme também é desconhecido.

O filme original, de 1986, dirigido por Russell Mulcahy, conta a história de Connor MacLeod (Christopher Lambert, 64), um guerreiro imortal do século XVI, e de seu tutor, o também imortal Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez, interpretado por Sean Connery, que morreu em 2020 aos 90 anos.

A obra imortalizou a frase "só pode haver um!", já que os guerreiros imortais não deixariam que outro sobrevivesse. "Highlander" teve continuações no cinema, série para a TV além de outros produtos, como livros.

Peter S. Davis, o produtor original do primeiro filme, estava escalado para participar das novas filmagens, mas morreu em fevereiro, aos 79 anos.

Carreira

Henry Cavill ficou conhecido mundialmente por ter dado vida ao Super-Homem nos longas "O Homem de Aço" (2013), "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" (2016) e em "Liga da Justiça" (2021). Atualmente, o astro vem se dedica ao bruxo Geralt, do seriado "The Witcher" (Netflix), cuja segunda temporada deverá ser lançada no fim de 2021.