Henrique Martins fala sobre A Fazenda no Hora do Faro neste domingo (12); veja horário

A “Hora do Faro” vai ao ar neste domingo (12), às 15h30, após “Cine Maior”, na Record TV. O programa, comandado pelo apresentador Rodrigo Faro, trará um encontro emocionante da “Beyonce brasileira” com a própria irmã desconhecida. Além de contar com a participação da dupla sertaneja Munhoz e Mariano e do cantor de funk MC Biel.

Além disso, o nadador Henrique Martins — eliminado desta semana da “A Fazenda” — estará no quadro “Última Chance”, que contará, também, com uma atividade na sede do reality show.

QUE HORAS COMEÇA 'HORA DO FARO' HOJE?

Sob o comando de Rodrigo Faro, o programa 'Hora do Faro' vai ao ar aos domingos a partir de 15h30, na Record TV.