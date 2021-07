Helena e Luna são feitas reféns por Hugo em reta final de 'Salve-se Quem Puder'

A novela "Salve-se quem puder", da Globo, termina no dia 16, com diversas emoções. Hugo (Leopoldo Pacheco), fica descontrolado e planeja a morte de Luna (Juliana Paiva). O vilão aproveita uma saída de Helena (Flávia Alessandra) e Téo (Felipe Simas) para dopar a vítima e realizar o plano. As informações são do Extra.

No episódio esta sexta (9), Helena diz a Luna que ambas se refugiarão no exterior em um local seguro, o que enfurece Hugo. A jovem, então, preocupa-se com Mário, e a empresária assegura à filha que arrumará uma forma de levá-lo para junto delas. Téo decide ir com as duas.

Ainda enfurecido, Hugo pede à Dominique (Guilhermina Guinle) uma arma de fogo emprestada para matar Luna. O vilão aproveita uma saída de Helena e Téo para ficar com Luna, dopando-a posteriormente.

No capítulo deste sábado (10), ele esconde Luna, desacordada, em seu escritório ao ser surpreendido com a chegada de Júlia (Sophia Abrahão). A jovem, porém, consegue despertar e vai até a sala para avisar Helena sobre o ocorrido.

Encurralado, Hugo rende a mulher e atrai mãe e filha para o Empório Delícia. As duas, após as ameaças, ficam desesperadas, sendo amarradas e amordaçadas em seguida. O vilão usa a arma na ação.

A empresária implora pela clemência de Hugo, prometendo repensar o casamento dos dois caso ele desista do plano.

Legenda: O vilão chega a usar uma arma de fogo para ameaçar as duas mulheres Foto: divulgação/Globo

O chefe da quadrilha, contudo, acredita que poderá permanecer com Helena mesmo se matar Luna. O plano do vilão é se livrar de possibilidades de captura pela Polícia e da acusação por todos os crimes e esquemas de corrupção na política que ele lidera há anos, apoiado por Dominique na trama.

Novela parada por pandemia

"Salve-se Quem Puder" estreou na Globo no fim de janeiro de 2020, na faixa da programação das 19 horas. No entanto, dado o avanço da pandemia de Covid-19, foi paralisada com outras produções da emissora, tal como a novela "Amor de Mãe".

Durante a suspensão da trama, surgiu a ideia de abordar o coronavírus ao longo dos capítulos inéditos, que voltariam a ser gravados com o relaxamento do isolamento social. A novela retornou ao ar em março deste ano.