Heitor Martinez está internado com Covid-19 em CTI de hospital no Rio, diz site carioca

O ator Heitor Martinez, de 52 anos, foi diagnosticado com Covid-19 e está internado — desde o último sábado (3) — no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com o site sobre celebridades "Quem", o ator foi contaminado há algum tempo e vinha se tratando em casa. Mas a taxa de saturação de oxigênio no sangue ficou baixa e ele necessitou ser internado para usar oxigênio.

A informação, que foi dada inicialmente por Fábia Oliveira, colunista do jornal O Dia, foi confirmada à Quem na quarta-feira (7) por Cíntia Oliveira, empresária de Heitor.

Paula Martinez Mello, irmã do ator, contou que ele não estava com complicações da doença. "Ele estava com acompanhamento médico em casa, fazendo medições diárias da saturação. Até que foi detectada uma saturação mais baixa e ele foi ao hospital para confirmar a medição. Lá optou-se por ele permanecer para acompanhar mais de perto e seguir com as medicações de forma intensiva", detalhou.