Os fãs de séries e filmes acabam de ganhar mais uma plataforma de streaming para acompanhar grandes produções. Nesta terça-feira (29), entra em funcionamento no Brasil, o streaming HBO Max. Os valores da plataforma variam de R$19,90 a R$239, dependo do número de telas e meses contratados.

A plataforma abriga produções como “Harry Potter”, “Matrix” e “O Senhor dos Anéis”. Séries prestigiadas como “Game of Thrones”, “Friends”, “The Big Bang Theory" e "Sex and the City" também integram o catálogo da HBO Max.

Legenda: Matrix, sucesso no cinema de 1999, é uma das produções no catálogo da HBO Foto: Divulgação

Uma infinidade de clássicos cinematográficos estão disponíveis no app. Dentre a lista, o serviço inclui“O Mágico de Oz”, “Cidadão Kane”, “Casablanca” e "Cantando na Chuva".

As animações “Tom & Jerry”, “Looney Tunes” e “As Meninas Superpoderosas” também fazem parte do cardápio do app, que conta com conteúdos do Cartoon Network, TNT e Warner Bros.

Legenda: Títulos como Gossip Girl também somam no menu da plataforma HBO Max Foto: Divulgação

Produções originais da HBO também estão no catalógo. A série “The Flight Attendant”, o reboot de “Gossip Girl”, “Selena + Chef” são apenas algumas das novidades da HBO Max. A partir de agosto, o serviço também vai transmitir as partidas da UEFA Champions League.

Valores variados

Mobile

Mensal: R$ 19,90

Trimestral: R$ 54,90

Anual R$ 169,90

Multitelas

Mensal: R$ 27,90

Trimestral: R$ 74,90

Anual: R$ 239,90

Para os novos clientes da plataforma, são apresentados os planos mensal, trimestral e anual em duas categorias.



Na versão Mobile, os usuários poderão assistir filmes e séries de smartphones e tablets em uma tela por vez. O conteúdo tem resolução adaptada para cada dispositivo e é possível baixar até cinco produções do serviço.



Já o plano Multitelas (smartphones, tablets, notebooks, desktop e videogames) disponibiliza acesso simultâneo a três usuários, cinco perfis personalizados e conteúdo com qualidade 4k. O download de até 30 vídeos em alta definição também é garantido.