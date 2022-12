Harry Styles tem equipamentos de show roubados na BR-116, no Paraná

O cantor britânico Harry Styles teve os equipamentos de seu show roubados na BR-116, durante a madrugada desta sexta-feira (9), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. As informações são do portal g1.

De acordo com o motorista do veículo, a van que transportava os instrumentos foi roubada. Ele informou à polícia que foi rendido por três homens armados. Até o momento, os suspeitos e os equipamentos não foram encontrados.

O dono do hit mundial "As it was" tem uma apresentação marcada em Curitiba neste sábado (10), mas ainda não foi informado se o roubo dos equipamentos irá afetar a realização do show.

Harry Styles no Brasil

O ex-One Direction desembarcou em solo brasileiro na tarde da última segunda-feira (5), em Guarulhos, para uma série de shows no país, com sua turnê intitulada "Love On Tour".

O artista tem curtido bastante a estadia no Brasil. Logo depois que chegou, ele foi visto assistindo ao jogo do Brasil contra a Coreia do Sul. Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, o vocalista aparece concentrado na partida.