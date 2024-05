Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban abre pré-venda em Fortaleza; veja onde assistir

A pré-venda de ingressos para a reexibição de "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" teve início nesta terça-feira (28). Celebrando os 20 anos do lançamento, o longa será exibido no dia 4 de junho em diversos cinemas do País.

Em Fortaleza, o filme será exibido em pelo menos oito cinemas. Há sessões dubladas e legendadas.

Veja onde assistir:

Centerplex Messejana

Centerplex Via Sul

Cinépolis Jóquei Fortaleza

Cinépolis Rio Mar

Cinépolis RioMar Kennedy

Kinoplex North Shopping

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

UCI Parangaba

Veja também Zoeira Samara Felippo diz que Leandrinho ocultou patrimônio para não pagar a parte dela em venda de imóvel Zoeira Entenda confusão entre Bianca Andrade e Mari Maria que repercutiu nas redes

"Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" é o terceiro filme da saga Harry Potter, inspirado no livro homônimo de J. K. Rowling.

No longa, o assassino Sirius Black foge da prisão de Askaban. Para proteger a escola de uma possível invasão do criminoso, são enviados Dementadores, seres que sugam a energia vital de quem se aproxima deles. Harry, Ron e Hermione precisam se adaptar as mudanças na rotina a medida que tentam descobrir os mistérios por trás de Black.