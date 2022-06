Guta de 'Pantanal': após terminar com Tadeu, saiba o que acontece com a personagem

Guta (Julia Dalavia) e Tadeu (José Loreto) viveram momentos tórridos nos capítulos recentes da novela 'Pantanal', mas a verdade é que o coração da personagem é mais complicado do que parece ser. A jovem, filha de Tenório (Murilo Benício), já se envolveu com Jove (Jesuíta Barbosa) e ainda vai embarcar de vez no romance com Marcelo (Lucas Leto).

Assim como na versão de 1990, Guta é descrita como uma mulher forte e empoderada, que enfrenta abertamente as concepções do pai, Tenório. Na nova versão, a personagem ainda traz falas constantes sobre o feminismo, algo ressaltado no texto adaptado pelo autor Bruno Luperi.

Guta e Tadeu em Pantanal antigo

Na novela original, exibida pela TV Manchete em 1990, o envolvimento entre Guta e Tadeu é o mesmo, apesar dos atores diferentes. O esperado, inclusive é que os dois não acabem juntos, assim como na trama mostrada há anos.

Na última segunda-feira (27), Guta chegou a terminar o namoro com Tadeu, alegando que não amava, de fato, o rapaz. Os dois começaram o relacionamento após incentivo do pai da jovem.

Legenda: Na trama nova, Guta continua sendo a pessoa que entra em conflito o próprio pai, Tenório Foto: divulgação/Globo

Desolado, Tadeu voltou para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e pediu perdão para a mãe, que aconselhou o rapaz a ficar atento nas verdadeiras intenções da menina.

Com quem Guta fica em Pantanal antigo?

Na novela da Manchete, Guta terminou a novela ao lado de Marcelo, que antes achava ser seu meio-irmão. A história mudou por conta de Zuleica, a personagem mãe do rapaz que hoje é vivida por Aline Borges, a responsável por revelar que Marcelo não é filho de Tenório.

No final da novela, Guta e Marcelo se casaram em uma cerimônia surpresa na fazenda de Zé Leôncio. Além disso, os dois ainda foram pais de um menino batizado pelo fazendeiro e por Filó.

Legenda: Guta tem envolvimento com Tadeu, mas eles não seguem juntos Foto: divulgação/TV Globo

Enquanto isso, Jove, outro antigo amor de Guta, terminou a novela ao lado de Juma. Já Tadeu se casou com Zefa na mesma cerimônia de Guta e Marcelo.

Atriz que faz Guta em Pantanal

Atualmente, quem faz a personagem de Guta em Pantanal é a atriz Julia Dalavia. Os trabalhos dela na TV passam tanto por novelas como por seriados. A jovem de 24 anos nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, frequentou cursos de teatro e estudou cinema na faculdade.

A carreira como atriz começou em 2013, quando ela atuou em episódio da série 'As Canalhas', do canal GNT. Já em 2014, ela viveu Alê na novela Boogie Oogie e, no mesmo ano, fez participação rápida na novela 'Velho Chico'.

Na série 'Justiça', ela interpretou a prostituta Mayara, que tinha sede de vingança por conta da prisão injusta da mãe. Além disso, ela também participou de 'Os Dias Eram Assim' e de 'O Outro Lado do Paraíso'.