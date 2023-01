Gustavo Mendes muda relato sobre agressão em assalto: 'você não lembra o que aconteceu'

Dez dias após relatar nas redes sociais que sofreu uma tentativa de assalto em Minas Gerais, o humorista Gustavo Mendes, conhecido por imitar a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), voltou a comentar o assunto no Instagram. "Me equivoquei na denúncia, mas o ato está ali, fui vítima dessa agressão. Tomei um trauma na cabeça", afirmou.

Em novo desabafo sobre o caso, Gustavo contou outra versão da história: "Primeiro, preciso lembrar para vocês que eu tomei duas pedradas na cabeça bem fortes. Não aconteceu o pior, mas foram [pedradas] dadas para matar, tão aí nas imagens", afirmou o humorista, em referência às imagens obtidas pela Polícia. Informações são do Correio Braziliense.

"É uma pancada na cabeça, você não lembra o que aconteceu", continuou.

Nova versão

Na nova versão, de acordo com Gustavo, ele saiu de um bar por volta de 4 horas, depois de beber, e encontrou uma mulher na rua que, em seu relato, estava pedindo dinheiro.

Nas imagens obtidas pela Polícia, é possível ver que o humorista foi ríspido na resposta dada à mulher. "Tenho, mas não vou [dar]", teria dito ele. Depois, ele explicou que não quis parar para conversar com a mulher por medo.

Na sequência do ato, o marido dessa mulher, que caminhava atrás dela, foi tirar satisfação com Gustavo. "Estou [nas imagens] tranquilo com meu celular. Eles não são bandidos, não tem nada de roubo contra eles", afirmou o humorista, que disse apenas ter suspeitado de um possível assalto. "Fiquei com medo, apavorado".

Foi depois desse momento que eles começaram a discutir e Gustavo perguntou: "Você está querendo me assaltar? Quem você está pensando que é? Sai daqui, corre daqui". O homem, então, pegou duas pedras e o acertou.

Críticas a julgamentos

Gustavo também aproveitou a exposição do caso para criticar os julgamentos que tem recebido por ter se equivocado. "Me julgar por eu ter me equivocado com os fatos é uma burrice. Eu tomei um trauma na cabeça e quero agradecer para que fique tudo esclarecido, porque nada mais importante do que a verdade".

Além disso, o comediante disse que este foi seu último depoimento sobre a história. "A vida precisa seguir".

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.