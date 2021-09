Gustavo Bardim ganha a sexta edição do The Voice Kids e leva contrato com gravadora e R$ 250 mil

Após disputa com Helloysa do Pandeiro e Izabelle Ribeiro, Gustavo Bardim ganhou a sexta temporada do The Voice Kids em final realizada na tarde deste domingo (26). O catarinense, do time de Michel Teló, conquistou o público cantando Como É Grande O Meu Amor Por Você, de Roberto Carlos.

Quanto ganha o vencedor do The Voice Kids?

Além do troféu, o menino de 11 anos leva para casa um contrato com a gravadora Universal Music e um prêmio no valor de R$ 250 mil.

"Eu quero agradecer a Deus por tudo, tudo, tudo o que aconteceu aqui comigo! É um prazer incrível cantar aqui, e esse troféu não é só meu: é de todas as crianças!", agradeceu.

Grande final

A final do The Voice Kids trouxe performances das finalistas Izabelle Ribeiro e Ruany Keveny, do Time Gaby, Helloysa do Pandeiro e Isabelly Sampaio, do Time Brown, e Gustavo Bardim e Maria Victória, do Time Teló.

Foram realizadas duas rodadas de apresentações dos finalistas de cada time. Na primeira, os dois finalistas de cada time se apresentaram no palco do programa, e o público escolheu quem iria para a próxima fase. Em seguida, os três mais votados cantaram mais uma vez para decidirem quem levaria o prêmio.

A votação do público escolheu Gustavo Bardim, Helloysa do Pandeiro e Izabelle Ribeiro para a segunda rodada e o menino ganhou o programa com 65,38% dos votos.

O ‘The Voice Kids’ tem direção artística de Creso Eduardo Macedo. A atração também poderá ser vista no Gloob, na sexta-feira seguinte à exibição de domingo na TV Globo.