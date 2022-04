Guns N' Roses anuncia show em Recife; saiba valores dos ingressos

Guns N' Roses, uma das bandas mais famosas de rock dos anos 80, tem presença confirmada no Brasil novamente. A primeira cidade a receber o grupo é Recife, com show na Arena Pernambuco, no dia 4 de setembro.

Na capital pernambucana, a pré-venda para membros do fã-clube começa neste sábado (23), a partir das 20h. Já a abertura de vendas online para o público geral será no dia seguinte, a partir das 20h, e a abertura no ponto de vendas físico, na segunda-feira (25), a partir das 10h.

A turnê ainda passa por Goiânia, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. A banda depois segue para Buenos Aires, Montevidéu, Santiago, Lima e Bogotá.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Setlist

Fãs estão na expectativa para o novo setlist, já que o grupo lançou recentemente o EP “Hard Skool”. Esta será a décima vez da banda no Brasil, liderada por Axl Rose nos vocais, além de Slash na guitarra e Duff McKagan no baixo. A última turnê em solo brasileiro foi no São Paulo Trip, em 2017, com ingressos esgotados.

Slash anunciou em entrevista que a banda está preparando mais músicas do novo EP, e que elas podem ser tocadas nos próximos shows, além das já lançadas, “Absurd” e a própria faixa-título.

Veja preços dos ingressos do show em Recife

Os valores dos ingressos são referentes ao primeiro lote e, segundo organizador do evento, podem ser alterados sem aviso prévio conforme disponibilidade de lotes.

Pista Premium

Inteira: R$ 960 + taxas

Meia: R$ 480 + taxas

Pista

Inteira: R$ 580 + taxas

Meia: R$ 290 + taxas

Cad. Inferior Leste

Inteira: R$ 480 + taxas

Meia: R$ 240+ taxas

Cad. Inferior Oeste

Inteira: R$ 480 + taxas

Meia: R$ 240+ taxas

Cad. Superior

Inteira: R$ 290 + taxas

Meia: R$ 145 + taxas

Camarotes

Inteira: R$ 960 + taxas

Confira as datas dos shows no Brasil