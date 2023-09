Guiomar morre mesmo em 'Todas as Flores'? Veja o que acontece na novela

Em 'Todas as Flores', na TV Globo, a empresária Guiomar (Ana Beatriz Nogueira), mãe de Rafael (Humberto Carrão), morre logo no início da trama, ao descobrir o envolvimento de Zoé (Regina Casé) com seu marido, Humberto (Fábio Assunção), e todo o esquema de tráfico humano em que os vilões estão inseridos.

A tragédia acontece durante a festa de 100 anos da loja Rhodes, da qual Guiomar é presidente. Em determinado momento, a empresária segue a bandida e o marido e flagra os amantes aos beijos no terraço do prédio. "Acabou a festinha. Posso ter sido idiota por muito tempo, mas, a partir de agora, eu não sossego enquanto não acabar com a raça dos dois", esbraveja a ricaça. Manipulador, Humberto chega a perguntar quem envenenou a Guiomar contra ele, e Zoé sugere que tenha sido Judite (Mariana Nunes).

A discussão entre o trio segue na sala de máquinas da loja, longe dos olhares curiosos de outros convidados do evento. Na cena, Guiomar descobre ainda que Zoé e Humberto tramaram, inclusive, para que Rafael e Vanessa (Letícia Colin) namorassem e, com isso, pudessem se apossar do dinheiro da Rhodes.

Com raiva, Guiomar demite o marido da loja, que nega estar envolvido nos esquemas da amante. "Tá vendo? Tá querendo pular do barco e deixar você afundar sozinha. Escolheu mal", debocha a executiva. "Assume, Humberto, fala logo. Diz que você sabe de tudo desde o começo. Foi um dos primeiros a entrar no esquema, sempre foi meu cúmplice", rebate Zoé.

Durante a troca de farpas, Guiomar percebe que sua vida está em risco e tenta fugir. Zoé exige que Humberto impeça a esposa, já que ela sabe de tudo. "Não sou assassino", ele diz. "Covarde, você não tem coragem. Vou ter que tomar uma providência", se revolta a traficante, que deixa a sala de máquinas e deixa os dois trancados.

Assuntos relacionados

Incêndio na Rhodes

Fora da sala de máquinas, Zoé liga para um comparsa misterioso para pedir ajuda para assassinar Guiomar. No entanto, não chega a precisar "sujar as mãos", uma vez que um incêndio acidental começa a tomar conta da Rhodes.

A megera vê fumaça sair do local em que o amante e Guiomar estão trancados, mas não faz nada. Porém, ao tentar fugir do prédio, lembra do passado com Humberto e volta para salvá-lo. "Vem, tá tudo pegando fogo", revela Zoé. "Ela vai morrer", aponta Humberto para a esposa. "Deixa essa mulher aí. Ela tem que morrer. Você não vê que esse incêndio caiu do céu?", propõe a vilã. É aí que o vilão desiste de ajudar a empresária, que morre asfixiada, e foge, na companhia da comparsa.