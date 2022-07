Guilherme Leicam recebe cantadas nas redes após repercussão de beijo em Malvino Salvador

O ator Guilherme Leicam começou a receber diversas cantadas nas redes sociais logo após declarações de Malvino Salvador sobre um beijo técnico entre os dois na novela "A dona do pedaço" (2019). No folhetim, escrito pelo autor Walcyr Carrasco, os dois interpretaram par romântico.

Na terça-feira (13), a participação de Malvino Salvador no podcast 'Papagaio Falante' repercutiu nas redes sociais. Na ocasião, ele contou sobre uma cena feita entre os dois, gravada em diferentes ângulos.

Legenda: Cena do beijo entre os dois foi explicada por Malvino Foto: reprodução/TV Globo

"Pô, estou respeitando todas os meus pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua... Eu fiquei indignado! Estou lá e sinto uma língua entrar. E falei: 'que porra é essa?'. Ele estava nervoso, e na hora do nervosismo, acabou botando a língua", contou Salvador.

Acrescentando que não tinha problema nenhum com a situação, o ator também ficou na dúvida sobre a atitude do colega, mas levou na brincadeira. "Eu falei assim: 'Caralh*, pô, está querendo tirar uma casquinha de mim?'", acrescentou.

Cresce número de seguidores de Leicam

Após as declarações, o número de seguidores de Leicam subiu nas redes e vários internautas 'invadiram' o perfil do rapaz para brincar com a situação.

"Beija eu", escreveu uma das fãs de Leicam. Em resposta, outro usuário também citou a história como referência. "Olha ele, o beijador", disse, enquanto outro foi mais direto: "estou querendo ser o Malvino por um dia, que tal".