Grupo dançando vestido de Castelo Rá-Tim-Bum viraliza nas redes sociais; veja vídeo

O vídeo de um grupo dançando vestido de personagens do Castelo Rá-Tim-Bum, programa febre na TV Cultura nos anos 1990, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (18). Os dançarinos da festa representavam Biba, Nina, Pedro e Zequinha e dançavam ao som do DJ vestido de Etevaldo.

Dois atores do elenco original notaram os dançarinos. Luciano Amaral, que viveu Pedro, fez um tuíte sarcástico e até morreu o grupo de "Carreta Castelão".

"Tem muita gente falando besteira, mas não tenho vergonha em admitir. Estamos sim fazendo apresentações de dança vestidos como personagens do Castelo pra sobreviver. Nos contrate. Somos o Carreta Castelão. Sente o gingado!", brincou.

Dança viralizou nas redes sociais:

Cinthya Rachel, que interpretou Biba, respondeu à postagem do colega de elenco e entrou na brincadeira: "Eu danço muito, conforme vocês puderam notar. Aguardem que vamos viajar pelo Brasil".

A dançarina vestida de Biba, a artista trans Artia, compartilhou diversas publicações sobre o vídeo e agradeceu o carinho. "A turnê do castelo amigas", brincou a pernambucana.

Evento em Pernambuco

A apresentação viral ocorreu nesse último fim de semana em Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana de Recife, em Pernambuco.

O evento foi organizado pelo DJ Luan Sobral, que estava fantasiado do personagem Etevaldo. Nas redes sociais, ele agradeceu as mensagens de carinho, apesar de afirmar ter recebido alguns comentários "não tão legais".

"Nesse ano o @caldaodosobral veio com a temática "A Fantástica Fábrica de Sonhos" e eu pude realizar o meu, de entrar nesse universo mágico do Castelo junto com amigos queridos que também toparam com muito amor", escreveu o DJ.