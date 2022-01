Grey's Anatomy é renovada para 19ª temporada, anuncia TV americana

Os fãs da série "Grey's Anatomy" iniciam o ano com uma boa notícia. O drama médico, com a estrela Ellen Pompeo, foi renovado para a 19ª temporada. A informação foi revelada nas redes sociais da TV ABC, nesta segunda-feira (10).

De acordo com postagens da TV americana, o lançamento de temporada acontece no dia 24 de fevereiro de 2022.

✨It's a beautiful day to receive some big news.✨ #GreysAnatomy will be back on Feb 24 and for a whole new season! Congrats on Season 19 🎉 pic.twitter.com/ZZn10dlGBJ