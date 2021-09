Gretchen lança filha de 18 anos como modelo e brinca sobre a aparência da herdeira com Dua Lipa

E mais um nome da prole de Gretchen, 62, inicia carreira no mundo artístico. A cantora, responsável por guiar a filha, Jenny, e os filhos, Thammy e Gabriel, em espaços na mídia, agora incentiva Giullia Miranda, de 18 anos, a trabalhar como modelo e influenciadora digital. Quem acompanha a jovem no Instagram percebe semelhanças da jovem com a cantora Dua Lipa.

Giullia mora na França. Ele concluiu, recentemente, o ensino médio. Neste segundo semestre, ela vem ao Brasil cumprir agenda de publicidades. "Ela é praticamente a sósia da Dua Lipa. Elas são muito parecidas. Agora, ela se formou e vai começar a faculdade no ano que vem.", destacou Gretchen em entrevista à Quem.

No Instagram, da jovem é possível ver um pouco da vida de Giullia Miranda na Europa em passeios por Mônaco, Paris, Porto, e em outras cidades europeias.

Gretchen é Mãe de sete filhos e disse ter orgulho da construção da vida de cada um dos herdeiros, "Tenho muito orgulho dos meus filhos, porque todos eles estão construindo carreiras muito sólidas. Meu filho, que estava morando em Coimbra, terminou a faculdade dele lá e continua morando em Portugal. O Thammy, vocês acompanham o trabalho dele como vereador. O Décio morando em Nova York. O Gabriel já construiu a família dele na França. É muito orgulho para uma mãe ó".