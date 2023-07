Gretchen fica loira e ganha elogio do marido: ‘barbieando’

A cantora Gretchen está de férias em Portugal e aproveitou a viagem para mudar o visual. A artista agora está loira, e ganhou, inclusive, elogio do marido, Esdras de Souza, no Instagram.

“Minha gente, por aqui estamos a todo vapor com a morena toda estilosa, ‘barbieando’ com look capilar novo”, escreveu ele na legenda de foto postada na quinta-feira (20), ao lado da esposa.

Nos comentários, Gretchen também recebeu vários elogios e uma brincadeira do filho, Thammy Miranda. “Mãe, o Esdras foi visto com uma loira! Ele está te traindo”, escreveu ele.

“Gostei da Gretchen loira. Ficou bonita”, elogiou um fã. “Ficou como sempre linda”, disse outro. “Ela nem precisa! Já é nossa barbie eterna”, escreveu mais um.

Recentemente, Grechen falou em uma live no Instagram sobre como se cuida para manter o corpo aos 64 anos: “Além da plástica, tem muito treino. Para esse bumbum estar durinho, tem muita coisa, não é só plástica, não”, afirmou.