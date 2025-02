Gretchen faz ensaio romântico para comemorar 5 anos de casamento

Gretchen realizou um ensaio fotográfico para celebrar a renovação de cinco anos de casamento com o marido, Esdras de Souza. No Instagram, ela mostrou as imagens e os bastidores do momentos aos 3,7 milhões de seguidores nesta quarta-feira (19).

“Gretchen + Esdras: Ensaio de 5 anos de casados”, escreveram eles, derretidos, na legenda das publicações.

O fotógrafo escolhido para registrar as imagens românticas foi Pablo Roniere. Ele foi um dos colaboradores da postagem nas redes sociais.

Nos cliques, o casal aparece em um cenário ‘clean’, usando roupas brancas em tons claros de azul para dar um maior charme às fotos comemorativas. Os pombinhos surgiram com olhares para lá de apaixonados e um tanto sensuais, arrancando suspiros de alguns seguidores.

Nos comentários, fãs da eterna rainha do bumbum desejaram felicidades ao casal. “Lindos. Que Deus abençoe cada dia mais. Gretchen como sempre linda. Admiro esse casal abençoado por Deus”, escreveu uma. “Vocês nasceram um para o outro”, comentou outro.

18º casamento

A musa do rebolado e o saxofonista se casaram em outubro de 2020. A cerimônia foi realizada no Espaço Náutico Marine Club, em Belém do Pará, terra natal do musicista.

No final do ano passado, o casal já havia renovado os votos. Daquela vez, em uma celebração comandada por um cover do rei do rock, Elvis Presley, diretamente do festival Rock in Rio. Este é o 18º casamento de Gretchen.

Os dois trabalham juntos e já revelaram, em diversas entrevistas, que prezam bastante pelo respeito.