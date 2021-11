Grazi Massafera e novo affair posam juntos em rede durante viagem ao Ceará

Grazi Massafera e Alexandre Machafer, apontado como o novo affair da atriz, surgiram em novo registro, feito na terça-feira (2), durante a passagem dos dois pelo Ceará. Na foto, ela aparecer no colo do diretor de cinema, enquanto ambos estão deitados em uma rede.

Os dois chegaram ao Ceará na última quarta-feira (27), quando foram flagrados no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Grazi e Alexandre estão hospedados em um hotel de luxo com diárias estimadas em R$ 5 mil.

O novo registro, no entanto, não está disponível no perfil oficial da atriz e foi publicado apenas por um dos fã-clubes dela. As especulações na Internet são de que a imagem teria sido compartilhada nos "melhores amigos" do Instagram.

Legenda: Imagem foi publicada pelo fã-clube da atriz Foto: reprodução/Instagram

Término com Caio Castro

Grazi está solteira desde agosto, quando o término com Caio Castro foi confirmado. Desde então, ela ainda não havia aparecido publicamente com outro affair.

Ao falar sobre o rompimento, ela foi breve. "Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos a nossa história", revelou.