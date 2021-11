Grazi Massafera anuncia saída da Rede Globo após 16 anos na emissora

Grazi Massafera anunciou, nesta quinta-feira (4), que deixará a Rede Globo após 16 anos na emissora. A atriz utilizou o Instagram para agradecer pelos anos de trabalho, que começaram logo depois da saída dela do Big Brother Brasil, em 2005.

"Aquela garota, na verdade, não podia sonhar o que viria a seguir: a Globo me acolheria naquela casa não somente por três meses, mas desde então é meu lar, há 16 anos", escreveu a atriz sobre como pensava na época do reality show.

Com a novidade, Grazi passa a trabalhar apenas com acordo firmado por obra, além de estar livre para atuar no streaming. Em nota, a assessoria de imprensa da atriz ressaltou que este é apenas o fim de um modelo de contrato.

Enquanto isso, na publicação das redes sociais, a atriz aproveitou para lembrar das personagens que já interpretou na Globo. "Fui a estreante Thelminha, fui Florinda e até Lívia Noronha. Ah, teve também a Deodora, a Michele, a Lucena, a Ester e, claro, ela, a Larissa", disse ao fazer referência à novela 'Verdades Secretas'.

Assim, também deixou aberta a possibilidade de ainda surgir em eventuais trabalhos conduzidos pela emissora. "Hoje finalmente encerro um ciclo de exclusividade na Globo. Saio cheia de gratidão e sabendo que a Globo pode não ser mais meu endereço, mas pode ser razão de visita", pontuou.

Carreira de atriz

Grazi, que já era modelo e miss, ganhou visibilidade com a participação na 5ª edição do Big Brother Brasil. A estreia como atriz viria em 'Páginas da Vida' (2006), seguida de outroas novelas. A última delas foi lançada em 2019, quando interpretou a protagonista Paloma em 'Bom Sucesso'.

Atualmente, por conta da reprise, Grazi está no ar como Larissa, em Verdades Secretas (2015). Por conta do destaque na obra, Grazi já foi indicada ao Emmy Internacional.