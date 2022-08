Grávida de Jô, modelo diz passar por 'momento delicado' e se afasta das redes sociais

A modelo Maiára Quiderolly diminui a frequência das publicações nas redes sociais e provocou preocupação de alguns seguidores. A influenciadora, apontada como ex-amante do centroavante do Ceará, Jô, está grávida e revelou, na semana passada, estar passando por um "momento delicado".

Em uma mensagem, postada em 23 de agosto, ela detalhou que se afastou da internet para poder resolver alguns problemas. Além disso, a criadora de conteúdo ainda pediu a compreensão de todos com o momento de reclusão virtual.

"Queridos seguidores, estou ausente porque, como disse, estou resolvendo uma série de problemas. Preciso de uns dias off para que eu consiga resolver tudo de vez. Quando já tiver tudo resolvido, ou pelo menos quase tudo, eu volto a falar com vocês. Peço que me compreendam nesse momento delicado e não se esqueçam de mim. Obrigada a todos e espero que alguns dias eu já consiga voltar a estar como sempre fui para vocês", escreveu no comunicado.

Desde que o antigo envolvimento com o jogador veio a tona, em junho deste ano, a modelo se dedicava em compartilhar parte da rotina de gestante nas redes sociais. Grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o atleta, Maiára Quiderolly admitiu que a gestação não foi planejada.

No entanto, a última publicação no perfil dela foi realizada há uma semana. Antes, ela costumava compartilhar algo frequentemente.

Legenda: Modelo espera o primeiro filho Foto: reprodução/redes sociais

Relacionamento com Jô e fim de casamento do atleta

A criança é supostamente fruto de uma traição de Jô, que era casado há mais de 15 anos com a ex-passista do Salgueiro, Claudia Silva. O matrimônio acabou após a mulher descobrir o relacionamento extraconjugal dele com a modelo.

Após a gestação ser divulgada, Maiára Quiderolly declarou que perdeu contato com centroavante alvinegro.

"Não nos falamos mais desde que falei que ele era o pai. Mas se ele se arrepender, quiser ser pai e termos uma relação de amizade para o bem da criança, eu estou totalmente aberta", disse na época.

Jô chegou a negar que seria o pai do bebê e disse que exigiria uma teste de DNA para comprovar a paternidade.

