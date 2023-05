Grammy Latino 2023 será entregue no dia 16 de novembro; veja detalhes

O Grammy Latino deste ano ocorrerá no dia 16 de novembro, no Palácio de Congressos e Exposições (Fibes), em Sevilha, na Espanha, anunciou a Academia Latina de Gravação nesta quinta-feira (4). É a primeira vez que a cerimônia de entrega do prêmio será fora dos Estados Unidos. Os nomes dos indicados serão anunciados em 19 de setembro.

O CEO da Academia Latina de Gravação, Manuel Abud, justificou que a decisão de fazer o Grammy na Espanha e não em países da América Latina foi devido à infraestrutura. Apesar disso, ele afirmou "estar de olho" em países como México, Argentina e Colômbia para as próximas edições da premiação.

"A música latina está vivendo um grande momento cultural, único, em termos de se tornar um fenômeno global. Estamos em plena expansão internacional", afirmou o CEO.

Neste ano, ainda conforme o representante, serão promovidas outras cerimônias, como o anúncio da personalidade do ano e apresentações de prêmios especiais. "É uma honra celebrar nossa Semana do Latin Grammy em Sevilha e nos comprometermos com nossa missão de elevar a música latina e seus criadores em todo o mundo", disse.

A ideia, na Espanha, é adaptar a celebração ao país e fazer dele, também, um personagem.

Apesar da mudança de local este ano, em 2024, o evento retornará aos Estados Unidos, quando a premiação completará 25 anos de existência.

Grammy Latino

A entrega anual do Grammy Latino, cuja primeira edição foi em 2000, acontece tradicionalmente em Las Vegas. Em algumas ocasiões, a cerimônia foi celebrada em cidades americanas com grande população latina, como Miami, Nova York e Houston.