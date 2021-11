Gracyanne Barbosa perde posto de Rainha na União da Ilha

A escola de samba carioca União da Ilha anunciou, na noite de quarta-feira (4), a saída de Gracyanne Barbosa do posto de Rainha da Bateria. A decisão foi comunicada nas redes sociais da agremiação.

"Foram três anos (18/19/20) à frente de nossa bateria, onde você brilhou intensamente em nossos ensaios de quadra, de rua e nos desfiles oficiais. A comunidade te abraçou com todo carinho em virtude de sua educação, atenção e simplicidade. Obrigado por tudo, Gracyanne Barbosa", informou a escola de samba.

Em entrevista à Quem, Gracyanne revelou só ter tomado ciência sobre o desligamento pela publicação da escola nas redes sociais. "Soube também que o posto foi vendido, o que entendo também. Como tenho um relacionamento maravilhoso com a escola, esperava uma conversa, mas infelizmente as escolas de samba não têm o costume dessa comunicação na saída. Não fui avisada. Decisões da presidência, paciência".

Nova Rainha anunciada

Minutos após o anúncio do desligamento de Gracyanne Barbosa, a escola de samba divulgou o nome da nova Rainha de Bateria.



"A comunidade sempre sugeriu nas redes sociais da escola uma nova rainha de bateria que fosse cria da Ilha, né? A Bruna Bruna havia sido a última. Então! Esse dia chegou! É com grande satisfação que a União da Ilha do Governador anuncia Juliana Souza como a nova rainha da escola!", disse a agremiação em comunicado.

Legenda: Juliana Souza é a nova Rainha de Bateria da União da Ilha Foto: Reprodução/Instagram

A nova integrante frequenta a quadra da agremiação desde de muito nova, acompanhada do pai — um dos grandes compositores da escola e diretor de carnaval por vários anos. Além disso, ela desfilou por muitos eventos como destaque em alegorias até chegar ao posto de uma das musas da escola.