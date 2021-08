Glória Menezes se recupera bem da Covid-19 em casa, mas está 'triste com a perda de Tarcísio'

Após dez dias internada com Covid-19, a atriz Glória Menezes 86, que recebeu alta nessa segunda-feira (16), já se recupera em casa, no apartamento da família em São Paulo. No entanto, segundo Tadeu Lima, secretário pessoal da artista, ela está abalada pela morte do marido, Tarcísio Meira.

"Como ela saiu ontem, na hora do almoço, ainda está tudo muito recente. Está em repouso, se recuperando bem da Covid-19. Mas triste com a perda do Tarcísio", pontuou Lima, em entrevista ao portal Extra nesta terça-feira (17).

Tarcísio Meira teve Covid e foi internado junto com a esposa, mas não resistiu à doença e faleceu no último dia 12 de agosto.

Retorno à fazenda em que viveu com Tarcísio

Conforme a publicação, Glória deve retornar à fazenda onde passou o período de isolamento social com Tarcísio, no município de Porto Feliz, interior de São Paulo, mas, por enquanto, ainda não há data definida.

Em entrevista ao Fantástico nesse domingo (15), Tarcísio Filho informou que está esperando a mãe se recuperar completamente da Covid para que eles retornem ao local para espalhar as cinzas do pai. Este foi o último desejo do ator.

"Ele sempre falou assim: 'meu filho, quando eu morrer eu quero que você pegue minhas cinzas, jogue na fazenda'. Então, eu vou fazer isso. Este ritual de passagem eu vou fazer com minha mãe lá. Aí eu faço uma missa quando ela sair do hospital, com os irmãos", contou Tarcísio Filho.

Homenagem após alta

Glória Menezes recebeu uma homenagem emocionante antes de deixar o hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, nesta segunda-feira.

Legenda: Ela aparece em uma cadeira de rodas, cercada por balões e pelos profissionais de saúde que cuidaram de sua recuperação Foto: Reprodução/Instagram

Em imagens divulgadas pela nora, a publicitária Mocita Fagundes, Glória aparece em uma cadeira de rodas, cercada por balões e pelos profissionais de saúde que cuidaram de sua recuperação. Ela recebe um cartaz que diz: "Parabéns por esta vitória".

"Obrigada por tudo, vocês são uns amores", agradece a atriz, que estava acompanhada do filho, Tarcísio Filho, o Tarcisinho. "Obrigada por muito amor. Obrigada, obrigada."