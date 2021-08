Glória Menezes recebe homenagem emocionante ao deixar o hospital

Glória Menezes, 86, recebeu uma homenagem emocionante antes de deixar o hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, nesta segunda-feira (16). A atriz teve alta após passar dez dias internada com Covid –ela deu entrada junto com o marido, Tarcísio Meira, que morreu da doença.

Em imagens divulgadas pela nora, a publicitária Mocita Fagundes, Glória aparece em uma cadeira de rodas, cercada por balões e pelos profissionais de saúde que cuidaram de sua recuperação. Ela recebe um cartaz que diz: "Parabéns por esta vitória".

"Obrigada por tudo, vocês são uns amores", agradece a atriz, que estava acompanhada do filho, Tarcísio Filho, o Tarcisinho. "Obrigada por muito amor. Obrigada, obrigada."

Nas redes sociais, Mocita Fagundes também comemorou a saúde da sogra. "Para toda derrota, existem as grandes vitórias", escreveu. "Depois de uma semana muito dolorosa, um momento de grande felicidade."

"Hoje, com todo o amor do mundo, fomos buscar a minha rainha no hospital", descreveu. "E na saída, o corpo clínico preparou essa surpresa querida. Não temos palavras pra descrever o carinho com que a Glória foi cuidada. Só podemos agradecer a todos. Obrigada, obrigada, obrigada! Hoje é dia de Glória!"

Abalada

Com a alta hospitalar, Glória deverá ir para a casa dela na capital paulista, já recuperada da Covid-19. Segundo sua assessoria, Glória está muito abalada pela morte do marido, Tarcísio Meira, 85, na última semana.

Um dos grandes nomes da TV brasileira, Tarcísio Meira morreu, na quinta-feira (12). O ator recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 em 6 de agosto e não resistiu às complicações decorrentes do vírus.

Tarcísio contraiu o coronavírus junto à sua mulher, Glória. Eles estavam juntos desde 1962 e haviam completado a vacinação contra Covid-19 em abril. Desde então, o casal estava isolado no sítio da família, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

O ator e sua mulher Glória Menezes, sempre reforçaram que os cuidados para com a Covid-19 eram necessários mesmo após tomarem duas doses da vacina contra a doença.

Os atores estavam isolados no sítio da família, em Porto Feliz (SP). Em setembro de 2020, eles encerraram o contrato que tinham havia mais de 50 anos com a Globo.