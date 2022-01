Glória Maria é internada com Covid-19 e precisa usar dreno no pulmão, diz colunista

A jornalista e apresentadora Glória Maria foi internada, na última quarta-feira (19), após complicações da Covid-19, segundo Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. O quadro de saúde dela é estável.

Segundo a colunista, Glória Maria utilizou um dreno no pulmão. A informação ainda não foi divulgada oficialmente até a publicação desta matéria.

Em 2018, a apresentadora descobriu um tumor em estágio avançado no cérebro. Ele fez um tratamento contra a doença e retornou para o trabalho após dois anos afastada, em maio de 2021.

