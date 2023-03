Gloria Groove fará show em noite de gala no BBB 23 na sexta-feira (3)

Com um show que mescla diferentes gêneros musicais, Gloria Groove fará a sua primeira apresentação solo no Big Brother Brasil 23. A apresentação será na festa de sexta-feira (3). No repertório preparado pela artista, os confinados se divertirão ao som de 'Proibidona', seu single com Anitta e Valesca Popozuda, 'Vermelho' e outros.

Na festa, os brothers e as sisters também serão presenteados pela produção com experiências como uma rodada de espumante, bolas caindo do teto e chuva de papel picado.

Além disso, eles poderão brincar em um carrossel com balanços e curtir dois sets especiais: um com câmera em slow motion e cortina de luzes e outro com uma caixa espelhada, para fazer fotos com enquadramentos diferentes e simultâneos.

Figurino e cardápio

O figurino também será especial. Os participantes da casa mais vigiada do Brasil estarão vestidos para uma noite de gala, com peças em dourado e preto.

Para seguir o estilo, o cardápio terá pratos como tomate cereja amarelo com queijo de cabra, amêndoas laminadas e mel, micro-tortas de páprica recheadas de ovos de codorna e ovas de salmão, mini crepes de açafrão de humus tahine, juliane de cenoura e alface, camarão fresco ao coentro em leito de mangas, salmão grelhado no pistache e molho dill e outras iguarias.