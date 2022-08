Globo exibe especial do Jô Soares na noite desta sexta (5); veja programação

A Globo vai exibir esquetes do programa "Viva o Gordo", de Jô Soares, na noite desta sexta-feira (5), como uma forma de homenagear o apresentador, ator, escritor e humorista, que faleceu nesta manhã.

Com a mudança da programação, após o Globo Repórter serão exibidas esquetes do programa, transmitido de 1981 a 1987.

Composto por quadros fixos e esquetes criadas por Jô Soares e Max Nunes, o programa ironizava a política e os costumes do País e trouxe mais de 300 personagens em seis anos no ar. Os tipos eram vividos pelo artista e elenco, além da participação de convidados. Foi no programa que Jô criou o famoso bordão "Um beijo do Gordo!"

Na sequência, o 'Conversa Com Bial' vai mostrar entrevistas que Pedro Bial fez com Jô Soares em 2017 e 2018. A faixa de horário de Bial, inclusive, foi herdada pelo jornalista após a saída de Jô da televisão. O programa é especialmente dedicado à vida do apresentador.

Mais homenagens

As homenagens a Jô seguem na emissora neste sábado (6). No 'É de Casa', o humorista Fábio Porchat participa relembrando o momento em que foi chamado na plateia para apresentar um esquete de humor no ‘Programa do Jô’, em 2002, quando ainda era um estudante de administração. Ali começava a carreira de Porchat como humorista.

O programa exibe ainda declaração de Ana Maria Braga e Pedro Bial, entre outros amigos de Jô.

No 'Altas Horas', Serginho Groisman dedica um momento do programa ao apresentador e amigo, relembrando encontros dos dois em programas da Globo.

Na sequência, o 'Supercine' exibe 'Xangô de Baker Street', baseado no romance best seller de Jô Soares. O elenco do longa, lançado em 2001 e dirigido por Miguel Faria Jr., traz nomes como Joaquim de Almeida, Claudia Abreu, Marcello Antony, Marco Nanini, Caco Ciocler, Leticia Sabatella, Maria de Medeiros e o próprio Jô Soares no papel de um desembargador.

Morte de Jô Soares

O escritor e humorista Jô Soares morreu aos 84 anos na madrugada desta sexta-feira (5) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde o último dia 28 de julho para tratar uma pneumonia. A causa do óbito não foi revelada.

A assessoria de imprensa do ex-apresentador da TV Globo informou que o velório e sepultamento dele serão reservados à família e amigos.

Segundo a designer gráfica e ex-companheira de Jô, Flávia Pedras, ele faleceu "cercado de amor e cuidados". Em publicação nas redes sociais, ela pediu que os admiradores do legado do comunicador fizessem um "brinde à vida".