Globo altera programação e tira três novelas do ar neste sábado (29)

A TV Globo alterou a escala habitual de programação deste sábado (29) e, portanto, três novelas não devem ser exibidas na data.

Além disso, a mudança ainda mudou o horário do programa 'Caldeirão com Mion, que começará mais cedo, e suspendeu a segunda edição dos telejornais locais normalmente exibidos aos sábados.

Veja também Zoeira Stranger Things 5: confira o que pode acontecer nos novos episódios da série Zoeira Corpo da mãe de Mel Maia é velado e será cremado no Rio de Janeiro

Qual o motivo da mudança?

O motivo é a final da Taça Libertadores da América, que será disputada entre Palmeiras e Flamengo no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, às 18h.

A Globo fará transmissão do pré-jogo e da comemoração do título do time campeão. Assim, a faixa das 16h30 às 20h30 estará reservada.

Para a mudança ser possível, o 'Caldeirão' começará às 14h10, horário no qual normalmente se exibe a Edição Especial de 'Terra Nostra'. Também não haverá capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' e 'Dona de Mim'.

O 'Jornal Nacional' e a novela 'Três Graças' não terão os horários afetados.