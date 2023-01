Gkay viaja à França e compartilha imagens na Semana de Moda de Paris

A influenciadora Gkay, que retornou às redes sociais recentemente, usou o Instagram para publicar álbum de fotos da passagem dela pela Semana de Moda em Paris, na França. Na cidade, a também humorista conferiu o primeiro desfile desta segunda-feira (23), da grife Schiaparelli.

Em uma legenda emocionada, Gkay revelou que criou expectativas para o momento, ressaltando que não soube explicar o sentimento ao conferir o desfile dos looks na passarela.

"Não via a hora de chegar nesse carro para gritar!! Eu não sei explicar. Estou tentando respirar, porque esperava tudo desse desfile, menos o que foi. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Passa tão rápido que não dá tempo de processar. Vou trocar de look aqui no carro mesmo e já vou pra outro", disse a artista.

Veja a galeria:

O primeiro look utilizado pela brasileira no evento fez jus à grandiosidade da semana de moda francesa. Ela vestiu Courrèges, noir kei ninomiya, sapatos de JW Anderson e a famosa bolsa de vidro da Coperni.

Os seguidores, que há semanas questionavam o sumiço de Gkay, aproveitaram para elogiar os looks escolhidos pelo stylist dela, também lembrando da tal "nova fase" de vida citada por ela.

"Te ter de volta aqui na sua melhor fase é tudo! Que Deus te abençoe e te blinde, você está perfeita!", escreveu uma seguidora. "Meu Deus, estou em choque com esse look", comentou outra pessoa, assim como vários outros fãs da humorista.