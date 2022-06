Gkay é chamada de 'grosseira e vulgar' por Sonia Abrão após rebater falas sobre a Farofa

Sonia Abrão rebateu, nesta terça-feira (14), as falas da influenciadora e atriz Géssica Kayane, a Gkay, que criticou ela em entrevista ao repórter Bruno Tálamo, da RedeTV!. Gkay se irritou por ter sido chamada de "ridícula" pela apresentadora e soltou o verbo.

A apresentadora havia criticado a influencer sobre os gastos com a festa Farofa da Gkay, que neste ano volta à Fortaleza com investimento de mais de R$ 8 milhões.

Géssica foi chamada de "grosseira e vulgar" por Sonia: "Para responder à altura, precisa ter nível. O que vimos foi uma coisa constrangedora. Não terceirize em uma responsabilidade que foi sua, GKay. O resultado desta entrevista foi culpa sua. Se você achou negativa a minha atitude, a sua foi de quinta (categoria), imperdoável".

O que aconteceu entre Gkay e Sônia Abrão?

Na noite dessa segunda-feira (13), Gkay foi abordada pelo repórter da RedeTV! Bruno Tálamo, na festa de aniversário de 40 anos de Simaria Mendes, em São Paulo.

Veja o momento, flagrado no stories:

Ela se irritou com perguntas sobre a Farofa e aproveitou para criticar a postura de Sônia, que no fim de maio comentou que não concordava com os gastos da festa no momento atual que a economia do Brasil vive, com "pessoas passando necessidade".

"Ela nem sabe o que ela estava falando. Então, procure saber o que você está falando antes de sair falando do povo nesse seu programa aí de m*", esbravejou Gkay, dizendo que Sônia a chamou de ridícula e devolvendo o adjetivo.

"Não manda recado", diz Abrão

Sonia se posicionou no programa "A Tarde é Sua" nesta terça, em defesa dela e do repórter: "Se você tem alguma questão, fale comigo. Quer discutir, brigar? Fala direto na minha cara, não sou de mandar recado. Quando realmente não dá para digerir e preferir falar, falo diretamente com quem cometeu a ação".

"O que eu disse aqui pode não ter sido legal, mas eu não disse como comunicadora, apresentadora. Eu disse como mulher brasileira, cidadã", rebateu Sonia Abrão.

Ela continua: "A sua atitude naquele momento foi ridícula. Faça a sua festa, comemore, seja um sucesso. Mas em um momento daquele, foi falta de sensibilidade. [...] Seja uma brasileira de verdade, não pense somente em sua festa milionária. Não vale a pena".