Gkay desabafa sobre falta de energia em casa e compartilha foto da conta de R$ 2,7 mil

A influenciadora Gkay compartilhou imagens da conta de luz da própria casa e chamou atenção nas redes sociais com o valor da cobrança: R$ 2,7 mil. Em vídeo, ela fez um desabafo sobre a quantia e revelou as constantes quedas de energia no local onde mora.

"Passou a noite inteira sem energia de novo. Chegou de manhã. Alguém conhece uma empresa de energia solar? Vou botar energia solar aqui agora. Vocês deveriam ter pelo menos consideração com o cliente de vocês. Tratam que nem lixo", disse ela, logo após mostrar a foto da própria conta de energia.

A conta veio com o valor exato de R$ 2.796,10, mas, segundo ela, não é o mais alto que já pagou. "Há meses que vem R$ 3 mil, R$ 3,5 mil", explicou.

Além do problema com a quantia mais alta, Gkay revelou que precisa torcer para que as chuvas cessem, já que as oscilações de energia são constantes quando isso acontece.

"Imagina a situação do trabalhador que depende de energia? Que tem um estabelecimento? Ou quem tem idoso, criança ou gente doente em casa?", questionou, pontuando também que as pessoas deviam falar sobre isso por conta do prejuízo em outras casas ou estabelecimentos.

Resposta oficial

Com o relato de GKay, Enel, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em São Paulo, divulgou nota oficial na tentativa de explicar o problema com a falta de energia em regiões da cidade.

"A Enel Distribuição São Paulo informa que as fortes chuvas que atingiram sua área de concessão desde a madrugada de hoje causaram quedas de árvores e galhos sobre trechos da rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia para alguns clientes", disse.

Além disso, a Enel informou que o número de técnicos nas ruas foi reforçado e que 80% dos clientes já estavam com o fornecimento de energia restabelecido.