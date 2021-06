Giulia Be desabafa após críticas em apresentação no 'Encontro': "me deixem em paz"

Após ter a performance e o visual criticados na internet, Giulia Be foi às redes sociais pedir aos 'haters' que parem de enviar mensagens de ódio. A cantora de 21 anos se apresentou no "Encontro", de Fátima Bernardes, na última quarta-feira (23).

Na ocasião, ela cantou "Inesquecível", parceria com Luan Santana, mas não foi bem avaliada pelo público na internet. Comentários como "Que terror ela cantando ao vivo" e "Inimiga da moda" abalaram a jovem.

Antes de iniciar os stories em seu perfil do Instagram, Giulia afirmou se questionar se "era a melhor hora, se era de bom tom", mas resolveu relatar como se sentiu nos bastidores do programa.

"Eu estava com muita ansiedade antes de entrar na Fátima. Ninguém achou que eu ia conseguir. A própria produtora falou para eu não entrar ao vivo. Eu consegui, eu entrei. Eu estou em uma semana de lançamento, o mundo está tão estranho. Não está fácil para ninguém", introduziu.

"Quem me acompanha sabe que sou extremamente perfeccionista, gosto de ensaiar e ter as coisas certas. Eu sabia que não ia dar certo hoje. O que eu ia fazer? Às vezes a gente acorda e não está no nosso melhor dia. Mas tem que fazer! É trabalho!", continuou Giulia.

Durante o desabafo, a cantora chorou e procurou diálogo com quem a apoia. "Só queria pedir desculpas para os meus fãs e as pessoas que me acompanham, que queria ter visto outra Giulia ali. Para todo mundo que fala mal, só pensem duas vezes. Me deixem em paz, por favor”.

Giulia ainda demonstrou se cobrar por sentir tristeza eventualmente. “Eu não quero que pareça ingratidão por essa carreira e esse momento, eu estou feliz. Eu tenho tudo! Saúde, amigos, família, fãs incríveis, uma carreira incrível. Às vezes eu me cobro por estar triste, mas não tem jeito... Às vezes a gente não consegue controlar, mas vai passar", concluiu.