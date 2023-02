Gisele Bündchen chegou hoje no Rio de Janeiro para curtir o Carnaval na cidade após 12 anos

A modelo brasileira Gisele Bündchen chegou ao Rio de Janeiro na manhã deste sábado (18). A estrela mundial desembarcou no Aeroporto do Galeão vestindo moletom e acompanhada de um segurança.

Gisele confirmou ,na última quinta-feira (16), sua presença no camarote da Sapucaí. Sua última presença, no carnaval do Rio, foi em 2011, quando foi destaque no desfile da Unidos de Vila Isabel.

Antes da viagem ela publicou um vídeo dançando "Balança pema", nao versão de Marisa Monte.

"Entrando no clima do Carnaval! @justneto", escreveu ela na legenda.