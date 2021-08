Giovanna Lancellotti assume namoro com Gabriel David, ex de Anitta

A atriz Giovanna Lancellotti, 28 anos, revelou, nesta terça-feira (31), relacionamento com o empresário Gabriel David, dirigente da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis e ex-namorado da cantora Anitta. O namoro foi divulgado em postagem romântica no Instagram.

Na publicação, a atriz faz uma declaração apaixonada ao amado. "Devagarinho chegou, conquistou e fez morada. Com a sinceridade de SER, sem jogo nem charada, deixei fluir... Que acerto!", escreveu ela junto a fotos em viagem com as pirâmides do Egito e a Esfinge de Gizé como pano de fundo.

Legenda: Atriz se declarou em texto apaixonado Foto: reprodução/Instagram

Na sequência, a atriz se diz surpresa com o sentimento surgido. "Eu nem sabia que era tão bom amar assim. Foi o presente que a lua trouxe para mim". Eu te amo!", completou.

O novo namorado da atriz respondeu à declaração nos comentários: "E não é que agora tudo faz mais sentido? Te amo", comentou, acrescentando um emoji de coração.

Anitta aplaude namoro

O post rendeu comentários de diversos famosos, incluindo a ex-namorada do empresário. Anitta comentou duas vezes: em um dos comentários, publicou diversos emojis de aplausos; posteriormente, disse "tudo" com ênfase.

Além da cantora, Enzo Celulari, filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari e melhor amigo de Gabriel David, segundo o Gshow, felicitou o casal: "Sejam muito, muito muito felizes! Amo vocês", escreveu.

Outros famosos, como Yanna Lavigne, Rafael Zulu, Thaís Fersoza e Fernanda Paes Leme desejaram felicidades ao casal.

Quem é Gabriel David

Conforme o portal UOL, Gabriel David é filho de Anísio Abrahão David, presidente de honra da Escola de Samba Beija-Flor. Ele já tinha sido visto com a atriz no começo deste mês, tendo sido flagrados aos beijos pela primeira vez no último sábado (28), no Aeroporto de Guarulhos (SP).

No entanto, conforme a revista Quem, o casal está junto desde junho, quando os dois se conheceram em Fernando de Noronha (PE).