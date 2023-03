Giovanna Ewbank publica vídeo fazendo teste de gravidez, e Bruno Galiasso reage

Uma publicação de Giovanna Ewbank se tornou um dos assuntos mais comentados da web nesta segunda-feira (20). A atriz deixou os seguidores curiosos ao compartilhar um vídeo no Youtube fazendo um teste de gravidez. O casal já tem três filhos: Títi, de 9 anos, Bless, de 7, e Zyan, de 2.

A reação do marido, Bruno Gagliasso, também foi de surpresa ao saber da possibilidade de gestação do quarto filho do casal. “Positivo ou negativo? Só quem assistiu ao segundo episódio de #VidaNoRancho vai saber qual foi a reação do Bruno Gagliasso ao descobrir que... Está emocionante!”, escreveu Gio escreveu na legenda da publicação no Instagram.

Apesar da animação do público com a possível gravidez, o resultado do teste foi negativo e fazia parte de uma brincadeira que a atriz preparou para Gagliasso.

No vídeo, a atriz mostra a reação do marido: “Cara, maravilhoso. É mesmo? Não, está me zoando, está me trollando”, diz o ator, que fica nervoso ao ver o teste: “Como é que eu sei essa porr*?”, pergunta.

Logo após, o ator pega o teste para ler as instruções e vê que o resultado foi negativo. A reação de Bruno gerou muitas risadas.

Legenda: O casal já tem três filhos: Títi, de 9 anos, Bless, de 7, e Zyan, de 2 Foto: Reprodução/Instagram

Assista ao vídeo

Fãs do casal deixaram diversos comentários na publicação do canal de Gioh, que conta com mais de cinco milhões de inscritos.

"Já já vem um positivo de verdade! quando começa com essas brincadeiras...”, "Estava torcendo pra ser positivo" e “A reação do Bruno foi de 100 a 0 hahahaha tadinho”, foram alguns dos comentários.