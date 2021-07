Gil estreia no 'Mais Você' falando de economia e revela que tinha nome sujo

O ex-BBB Gil do Vigor estreou no programa "Mais Você", nesta quinta-feira (8). No quadro "Tá Lascado", o economista respondeu dúvidas de telespectadores sobre vida financeira. O pernambucano revelou ainda que estava com nome sujo antes de entrar no reality da TV Globo.



Ana Maria Braga deixou gravado o primeiro episódio do quadro. Uma telespectadora estava na dúvida entre comprar roupas de forma à vista ou prazo. Gil aconselhou a deixar esperar e não gastar agora. "Espera um pouco. Junta um dinheiro. O recomendável é esperar. A situação do País não está fácil. Ninguém sabe como será o cenário daqui a uns dois a três meses", indicou o economista.

Legenda: Gil falou respondeu dúvidas de telespectadores Foto: Reprodução/TV Globo

Outra dúvida foi levantada por um pintor. Ele recebeu a proposta de um emprego formal com salário mínimo. Atualmente, ele ganha R$80 e o auxílio emergencial. O trabalhador informal queria saber se era vantajoso.

Gil começou a resposta dizendo que iria "dar um baile nele". O economista pontuou que não é correto fazer despesas ou mesmo achar que o auxílio emergencial é uma complementação de renda. "Tentar pesar um pouco também a questão você ser registrado e ter uma segurança maior. Caso você sair você terá um FGTS, um seguro desemprego para fazer suas coisas".

Gil tinha nome sujo

Depois da apresentação do quadro, Gil do Vigor participou de um café da manhã. No bate-papo com os apresentadores Fabrício Battaglini e Talitha Morete, o pernambucano revelou que sujou o nome para realizar sonho do PHD.

Ele disse que se endividou por pagar a chamada Graduate Record Examination (GRE), um exame padronizado para estudar no exterior, além de testes de proficiência em línguas.

"Quando sai [do BBB] a dívida tava lá em cima. O primeiro trocadinho fui pagar logo", brincou o economista.

Produção faz homenagem

Legenda: Produção enviou fotos de homenagem com cartazes para Ana Maria Braga Foto: Reprodução/TV Globo

Antes da participação de Gil, os apresentadores Fabrício Battaglini e Talitha Morete mostraram uma homenagem da equipe de produção do "Mais Você".



Produtores escreveram mensagens de melhoras para Ana Maria que cuida do diagnóstico de Covid-19.