Gil do Vigor reencontra o pai depois de 15 anos e posta foto

O pernambucano Gil do Vigor, nome de destaque do BBB 21, revelou que reencontrou o pai. No Instagram, neste sábado (29), ele publicou foto com Gilberto.

“O reencontro aconteceu!!! Ti amo meu pai e obrigado por seu amor e por estarmos felizes como família”, escreveu ele.

A última vez que Gilberto viu o pai foi na adolescência. Ele saiu de casa, deu fim ao casamento com Jacira Santana, e o ex-participante do "BBB" foi perdendo contato.

Durante participação no BBB 21, Gil havia pedido uma foto com Gilberto. Ele e o pai não se viam há 15 anos. “Se eu ganhar a liderança, quero uma foto do meu pai. Não tenho uma foto com ele, mas gostaria de vê-lo”, declarou na época.

Apoio de amigos

A vencedora do BBB 21, a paraibana Juliette Freire viu a foto deixou uma mensagem em homenagem ao reencontro: "coisa linda", declarou a sister.

A ex-BBB Ana Paula Renault também falou da atitude do pernambuco em abraçar o pai, mesmo após tanto tempo longe: "Que nobre da sua parte, Gil! Amor dividido é amor multiplicado".