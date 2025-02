Genro e filha de Tom Cavalcante publicam vídeo em primeiro dia após casamento

O cantor Cristiano Deyvid, de 34 anos, mostrou que de fato entrou para uma família muito bem-humorada. Ele e a esposa, Maria Cavalcante, de 25, filha do humorista Tom Cavalcante com Patricia Lamounier, compartilharam um vídeo do primeiro dia como marido e mulher arrancando gargalhadas dos internautas nesta segunda-feira (10).

No momento compartilhado pelo Instagram, Maria, que está deitada na cama, ri enquanto o marido fica agachado aos pés no móvel coberto por um lençol, e tentando se desvincular da manta. Ele leva tombos, se levanta, e, arrancando risos da amada, se deixa levar e cai deitado em cima dela.

"Primeiro dia de casados", escreveram eles. Até Tom Cavalcante riu da brincadeira dos pombinhos. Nos comentários, os seguidores engajaram a brincadeira. "Muita resenha", disse um. "Adoro ver a felicidade de vocês. Aproveitem", escreveu outro.

Casamento civil

O casamento civil dos dois ocorreu na tarde do último sábado (8), mesmo dia em que a filha mais nova de Tom festejava seus 25 anos de idade. Para a ocasião, a jovem elegeu um vestido da grife Isabella Narchi. Já o noivo optou por um terno feito por Ricardo Almeida.

"Hoje a nossa Maria está completando 25 anos de muitas alegrias e bênçãos. A gente está muito emocionado por você estar chegando aos 25 com muita lucidez e equilíbrio, além da notícia maior, se casando no civil, que é uma realização de toda a família. Parabéns, filha amada, nos seus 25 anos. Deus de bondade siga te abençoando", disse Tom Cavalcante na cerimônia.

Cristiano e Maria resolveram assumir o romance em setembro do ano passado. Dois meses depois, veio o pedido de noivado. Eles pretendem realizar a cerimônia religiosa no fim do próximo mês de março.