Gabriela Prioli é criticada por elitismo após comentar sobre ser Musa da Sapucaí

Gabriela Prioli foi alvo de críticas na internet na última quarta-feira (20). Internautas a acusaram de elitismo após a apresentadora falar em entrevista ao UOL que estava "quebrando estereótipos" por ser Musa da Sapucaí neste ano.

"Por que a musa não pode ser uma intelectual? Por qual razão eu não posso trabalhar com a imagem e, também, com o conteúdo?", questionou ela.

A apresentadora afirmou que seu "diploma de mestrado na USP continua válido", apesar da apresentação.

"Vou desfilar cheia de brilho e com meus looks de Carnaval sabendo que meu diploma de Mestrado pela USP continua válido e que meu livro segue na lista dos mais vendidos. Tenho segurança suficiente para me colocar nesse lugar que perturba preconceitos. E, cá entre nós: gosto disso!", disse.

Repercussão negativa

Nas redes sociais, a fala da apresentadora foi mal vista. No Twitter, ela foi acusada de ser preconceituosa e elitista.

"Fico feliz que Gabriela Prioli esteja quebrando preconceito de que quem tem mestrado não samba. Só espero que até o final do Carnaval ela perceba que o preconceito é dela", disse um usuário.

"Impressionante como a feminista branca sempre dá um jeito de colocar a mulher negra no pior ligar possível, né? Tem muita passista, musa e rainha de bateria diplomada, @GabrielaPrioli. Resta saber se algum dia da sua vida você vai conseguir sambar como elas", reclamou outra