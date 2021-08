Gabriel Medina, Yasmin Brunet e Leticia Bufoni trocam indiretas nas redes sociais

Após participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Gabriel Medina e Leticia Bufoni seguem chamando atenção nas redes sociais. No Twitter, a skatista republicou uma foto de Bruno Fratus beijando a treinadora e esposa após conquista da medalha de bronze do atleta, com emojis de risada. O problema é que a postagem original, da jornalista Domitila Becker, ainda carregava a frase: "imagina Yasmin e Medina vendo isso?".

Após vários comentários nas redes sociais, Letícia Bufoni explicou que a republicação não era uma indireta. "Gente, como o povo inventa fofoca! Apenas dei uma risadinha porque achei engraçado o post e já tão falando que tô alfinetando o povo… credo, tô alfinetando ninguém não".

Legenda: Publicação de skatista em rede social Foto: Reprodução/Twitter

Em seguida, fez outra postagem que dizia: "the zoeira never ends" (em tradução livre, "a zoeira nunca acaba").

Reação de casal

O surfista Gabriel Medina respondeu às brincadeiras da skatista em postagem no Instagram. Ele postou um vídeo em que dizia: "olha o biscoito", que na linguagem da internet significa chamar atenção.

A modelo Yasmin Brunet, por sua vez, também não ficou escondida. Publicou uma imagem com o emoji de um biscoito, além da legenda: "falta de respeito never ends", relembrando a frase inicial de Bufoni.