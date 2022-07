Gabigol se muda para mansão avaliada em R$ 12 milhões na Barra da Tijuca, no Rio; veja fotos

O jogador do Flamengo Gabigol mudou de casa no Rio de Janeiro e agora está morando em uma mansão avaliada em R$ 12 milhões no condomínio Jardim Marapendi, na Barra da Tijuca. As informações são do Extra.

O imóvel foi alugado pelo atacante por R$ 30 mil mensais. A mansão tem 900 metros quadrados, cinco suítes, sauna a vapor, piscina aquecida, espaço gourmet, adega climatizada, cinema e escritório.

A casa possui três andares, sendo o último deles dedicado a um grande salão de jogos. No novo endereço, Gabigol agora é vizinho do ex-jogador Edmundo e da atriz Aline Campos.

Veja fotos da mansão de Gabigol no Rio

Foto: Reprodução Youtube

Foto: Reprodução Youtube

Foto: Reprodução Youtube

Foto: Reprodução Youtube

Foto: Reprodução Youtube