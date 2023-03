Gabi Martins expõe traição de Lincoln Lau: "Extremamente decepcionada"

A cantora Gabi Martins expôs nesta sexta-feira (17) que foi traída pelo ex-namorado, o gamer Lincoln Lau. Ele anunciou o término do namoro de quase três meses na quarta-feira (15).

"Tô extremamente decepcionada. É como se tivesse uma facada nas costas. Eu descobri hoje da traição. Até então eu não sabia, tava mais calada e não ia me expor. Mas depois disso não tem como", desabafou Gabi em seus stories do Instagram.

Ela contou que, na segunda-feira (13), fãs observaram que o áudio de uma mulher vazou em uma live de Lincoln. "Os fãs me alertaram, eu cheguei a questionar, mas ele desconversou e eu preferi acreditar nele", contou.

Gabi mostrou prints do que afirma ser uma conversa de Lincoln com outra mulher. Nas mensagens, ele convida a mulher para dormir com ele e a chama de "amor".

Legenda: Gabi Martins expõe suposta conversa de Linconl Lau com outra mulher Foto: Reprodução

A ex-BBB também fez outras queixas do relacionamento. Segundo a cantora, o gamer tinha ataques de ciúmes e exigia que ela mudasse as formas de vestir ou falar.

"Eu saio dessa relação de cabeça erguida, de consciência limpa, de que eu fiz de tudo para ajudar ele não só como namorada, como ser humano", afirmou.

Lincoln se pronunciou

Após a sequência de vídeos publicados por Gabi, Lincoln também se pronunciou no Instagram. Primeiramente, o gamer publicou texto apontando que não iria expor nenhuma situação.

Momentos depois, no entanto, Lincoln publicou vídeos falando sobre o relacionamento. Ele afirmou que Gabi já o agrediu três vezes e o xingava.

"Ouvi várias mentiras pela parte dela. Ela ficava mostrando mensagem que ex mandava para ela. Ai ela falava "nossa nunca respondo ele". Passou uma semana, falei para abrir o direct, ela tinha respondido. Para mim isso é uma mentira e uma traição", disse.

Gabi voltou aos stories após a acusação de infidelidade, afirmando que respondeu a uma mensagem apenas uma vez. "Você é uma resenha, viu", diz a pessoa, não revelada. "Sempre", respondeu ela.