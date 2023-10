Gabi Martins é processada por suposta amante de Zé Felipe: 'completamente chocada e assustada'

A ex-BBB e cantora Gabi Martins desabafou nas redes sociais, nesta quinta-feira (5), revelando que foi processada pela mesma mulher que se dizia amante de Zé Felipe. Ela diz ter recebido uma intimação da justiça com acusações caluniosas e falas "infundadas".

"Preciso falar com vocês sobre um assunto um pouco chato. Mal cheguei de viagem e minha mãe me entregou uma intimação da justiça. Tinha um oficial batendo aqui na porta às 7h da manhã. A mesma pessoa que está falando coisas infundadas do Zé e da Virginia está me processando alegando coisas também infundadas", iniciou.

Segundo o relato da cantora, a mulher criou uma narrativa na qual foi ameaçada por Gabi por conta de uma crise de ciúmes de seu ex-namorado, Lincoln Lau. Ainda segundo ela, tudo teria acontecido na cidade de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, lugar que a influenciadora diz nunca ter ido.

Gabi revelou estar muito assustada com a situação e sem entender o objetivo da mulher com o processo. "Eu tô completamente chocada e assustada, porque eu nunca vi ela na vida. Não faço a menor ideia de quem seja, nem sei qual o intuito dela. Se ela quer chamar a atenção com isso, ou o que ela quer, mas eu tô em choque", disse.

Suposta amante de Zé Felipe

Em agosto, a influenciadora Virgínia Fonseca compartilhou nos stories do Instagram uma notificação de processo por supostas ameaças de morte feitas por ela. No processo, a mesma mulher, identificada como Samantha, afirma ter recebido ameaças de morte da influencer devido a um caso amoroso dela com o cantor Zé Felipe, com quem Virgínia é casada.

A influenciadora se disse chocada com a notificação e afirmou sequer conhecer a mulher. Ela compartilhou o Termo Circunstanciado que recebeu com os seguidores.

"Virginia me ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com Zé Felipe, mantivemos relacionamento desde 2019. Ela ameaçou que eu não poderia publicar vídeos na Internet, caso o contrário, ela me mataria. Disse que se eu tivesse um bebê do Zé Felipe, ela o mataria, me ameaçou a fazer mal a ele e ao pai dele caso não separasse dele. Tentou me agredir em frente a minha casa", disse a suposta vítima.

A mulher não apresentou nenhuma prova concreta à Justiça além do testemunho.