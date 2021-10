Gabi Brandt acusa Gui Araújo de ameaçá-la de morte durante relacionamento

A influenciadora digital Gabi Brandt, ex-namorada de Gui Araújo, acusou o participante de "A Fazenda" de ameaçá-la de morte enquanto estavam em relacionamento. Nesta quinta-feira (28), ela fez declarações sobre o período no qual esteve ao lado do ex-companheiro, em entrevista ao PodCats.



Gabi e Gui Araújo se conheceram no reality "De Férias com o Ex", da MTV, e namoraram logo após o fim do programa.

No podcast, a influenciadora contou que tentou terminar com o peão algumas vezes, após descobrir traições e ter ficado mal no relacionamento, porém para não dar fim ao namoro ele fazia ameaças.

Gabi afirma que Gui tem transtorno da mentira

"É muito complicado falar, foi muito traumático. Ele falava que ia se matar, ameaçava. Aí, tinham vezes que ele me ameaçava [e dizia:] 'Ah, vou acabar com a tua vida'. Coisas desse tipo, era muito tenso", disse Gabi no podcast.

Ainda na entrevista, Gabi Brandt disse acredita que Gui Araújo tem mitomania, o transtorno que faz mentir compulsivamente.

A influenciadora reforçou a possível síndrome e revelou que o ex-namorado mentia compulsivamente enquanto estavam juntos.

"Eu tenho certeza absoluta [que ele tem mitomania], porque eu convivi e era uma coisa muito nítida", afirmou ela em entrevista ao podcast PodCats.