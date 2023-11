Fundação Matthew Perry é criada para ajudar dependentes de drogas

Matthew Perry morreu no dia 28 de outubro e, como forma de colocar em prática um antigo projeto do ator, pessoas mais próximas lançaram oficialmente, nesta sexta-feira (3), uma fundação em seu nome, intitulada de “The Matthew Perry Foundation”.

De acordo com o portal TMZ, por enquanto a instituição existe apenas online, pelo endereço matthewperryfoundation.org. Na página é possível ver que a missão inicial da ONG se concentra em angariar fundos para ajudar viciados a superar o abuso de substâncias e pretende seguir com o legado do ator, que passou pela mesma história de dificuldade. Por enquanto, o valor máximo para doação é de US$ 99.999,99.

“A Fundação Matthew Perry é a concretização do compromisso duradouro de Matthew em ajudar outras pessoas que lutam contra a doença do vício. Ela honrará o seu legado e será guiada pelas suas próprias palavras e experiências, e movida por sua paixão em fazer a diferença para o maior número de vidas possível”, diz o site.

A página cita ainda a vontade de Perry de ser lembrado, primeiramente, como alguém que ajudava na recuperação de dependentes químicos. “Quando eu morrer, não quero que 'Friends' seja a primeira coisa mencionada – quero que minha ajuda às pessoas seja a primeira coisa citada”, disse o eterno Chandler ao podcast "Q With Tom Power", em 2022. “O vício é poderoso demais para ser derrotado sozinho", desabafou, em outro trecho da entrevista.

O ator Matthew Perry morreu aos 54 anos. Ele foi encontrado morto no sábado (28), em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. As autoridades foram acionadas para um caso de parada cardíaca e, apesar dos esforços, o artista foi declarado morto no local.

O exame inicial sugere um aparente caso de afogamento, uma vez que Perry foi encontrado na jacuzzi de sua casa. O cenário não apresentava sinais de drogas ou qualquer indício de manipulação, de acordo com as fontes ligadas à investigação.